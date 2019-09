In den USA bleibt das Flugverbot für die Boeing 737 MAX bis auf weiteres auch weiterhin bestehen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA erklärte am Montag (Ortszeit), es gebe noch keinen Termin für die Aufhebung des Flugverbots in den USA.

In den USA bleibt das Flugverbot für die Boeing 737 MAX bis auf weiteres auch weiterhin bestehen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA erklärte am Montag (Ortszeit), es gebe noch keinen Termin für die Aufhebung des Flugverbots in den USA.

Flugverbot für Boeing 737 MAX bleibt in den USA vorerst bestehen In den USA bleibt das Flugverbot für die Boeing 737 MAX bis auf weiteres auch weiterhin bestehen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA erklärte am Montag (Ortszeit), es gebe noch keinen Termin für die Aufhebung des Flugverbots in den USA.

Der Boeing-Konzern muss sich auf ein komplizierteres Wiederzulassungsverfahren für seinen Unglücksflieger Boeing 737 Max einstellen. (Bild: KEYSTONE/AP/TED S. WARREN)

(sda/afp/dpa)

Andere Länder würden zudem individuell über die Wiederaufnahme des Flugbetriebs für die Boeing 737 MAX entscheiden, hiess es weiter.

«Unsere oberste Priorität ist die Sicherheit», betonte die FAA. Weltweit werde jede Regierung selbst die Entscheidung über die Wiederaufnahme des Flugbetriebs mit dem Flugzeugtyp treffen - und zwar «auf der Basis einer gründlichen Sicherheitsbewertung», erklärte die Behörde ausserdem.

In der Vergangenheit waren die internationalen Behörden in der Regel der Linie der USA gefolgt. Angesichts grosser Kritik an der FAA kommt die individuelle Vorgehensweise wenig überraschend. Zudem kündigte die europäische Luftfahrtaufsicht EASA bereits eigene Tests an.

Für die Boeing 737 MAX gilt seit März ein weltweites Flugverbot. Zuvor waren bei zwei Abstürzen von Maschinen dieses Typs in Indonesien und Äthiopien insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen. Ermittler vermuten, dass die Unglücke mit einem Stabilisierungssystem zusammenhängen, das bei einem drohenden Strömungsabriss die Flugzeugnase nach unten drückt.