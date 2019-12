Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein unterzieht sich Rücken-OP

Der wegen Vergewaltigung angeklagte Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein wird am Donnerstag am Rücken operiert. Zum dem für den 6. Januar geplanten Prozessbeginn werde der 67-Jährige aber vor Gericht erscheinen, erklärte Weinsteins Anwalt am Mittwoch in New York.

11.12.2019, 23.59 Uhr