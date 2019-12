Deutschland bekommt Masern-Impfpflicht in Kitas und Schulen

Zum Schutz vor Masern bekommt Deutschland eine Impfpflicht für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen. Der deutsche Bundesrat liess am Freitag ein Gesetz passieren, das am 1. März 2020 in Kraft treten soll. In der Schweiz wird die Impfung nur empfohlen.

20.12.2019, 12.41 Uhr