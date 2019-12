Delegierte bei Uno-Klimakonferenz an Abschlusssitzung

An der Uno-Klimakonferenz in Madrid ist das Plenum nach einer vierzigstündigen Verlängerung zu seiner Abschlusssitzung zusammengekommen. Die Delegierten versammelten sich am Sonntagvormittag in Madrid, um die Beschlüsse der Konferenz abzusegnen.

15.12.2019, 01.05 Uhr