Bürger armer Länder tragen «doppelte Bürde» der Mangelernährung Schlechte Ernährung belastet laut einer Studie die Gesundheit der Bevölkerung vieler armer Länder gleich in mehrfacher Hinsicht. Von der «doppelten Bürde der Mangelernährung» sprechen Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 17.12.2019

Unterernährung ist nur die halbe Bürde von armen Ländern. Die andere Hälfte ist die Überernährung bei gleichzeitigem Nährstoffmangel zum Beispiel durch minderwertige Fertigkost. Keystone/AP/GEMUNU AMARASINGHE

(sda/dpa)

Sie meinen damit das in vielen Regionen vorhandene Nebeneinander von Überernährung, die zu Fettleibigkeit führt, sowie Unterernährung, die das Wachstum hemmt und die Gesundheit schwächt. Diese Erkenntnisse wurden am Montag im Fachmagazin «The Lancet» veröffentlicht.

Laut dem Bericht treten in einem Drittel der ärmeren Länder der Welt beide Probleme gleichzeitig auf, und zwar in allen Bevölkerungsschichten. Nach Schätzung der Autoren sind fast 2,3 Milliarden Menschen übergewichtig - ein knappes Drittel der Weltbevölkerung. Gleichzeitig sei bei mehr als 150 Millionen Kindern das Wachstum gehemmt, besonders in Ländern im Subsahara-Gebiet und Südasien.

Es lägen neue «Ernährungsrealitäten» vor, erklärte der Leiter der WHO-Ernährungsabteilung, Francesco Branca, als führender Autor der Studie. «Wir können Länder nicht mehr einteilen in jene mit niedrigen Einkommen und Unterernährung, und jene mit hohen Einkommen, die ausschliesslich von Übergewichtigkeit betroffen sind.»

Hauptproblem Fertigkost

Die Formen der Mangelernährung haben demnach dieselben Ursachen: Der weltweite Zugang zu Fertiggerichten - also stark weiterverarbeitetem Essen -, weniger Märkte mit frischer Kost sowie die Macht der Supermärkte über die Lebensmittelkette. Diesen Problemen kann nach Ansicht der Experten nur ein «tiefgreifender Wandel des Nahrungssystems» begegnen - von der Herstellung über die Weiterverarbeitung und Verteilung bis hin zu Verbrauch und Entsorgung.

Der Bericht spricht sich auch fürs Stillen aus sowie für den Konsum von mehr Obst und Gemüse sowie weniger Fleisch. Auch sollte auf Speisen mit allzu viel Zucker, Fett und Salz verzichtet werden.

