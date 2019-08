Bilder von Geliebter des Königs von Thailand veröffentlicht

Sineenat Wongvajirapakdi, Geliebte des thailändischen Königs, ist weiter aufgewertet worden. Das Königshaus in Bangkok veröffentlichte eine Serie von mehr als 60 Fotos, die die 34-Jährige privat und in offiziellem Rahmen mit König Maha Vajiralongkorn zeigen.

Sineenat Wongvajirapakdi, Geliebte des thailändischen Königs, ist weiter aufgewertet worden. Das Königshaus in Bangkok veröffentlichte zahlreiche Fotos der 34-Jährigen. (Bild: KEYSTONE/EPA ROYAL HOUSEHOLD BUREAU/ROYAL HOUSEHOLD BUREAU HANDO)

(sda/dpa)

Auf einem Bild hält sie auch seine Hand. Dazu gibt es von ihr nun einen offiziellen Lebenslauf.

Die ehemalige Krankenschwester und Leibwächterin ist unter anderem in einer Art Bikini-Oberteil am Steuer eines Flugzeugs zu sehen. Andere Fotos zeigen sie in Kampf-Uniform - und auch noch in Ornat zu Füssen des Königs. Die Bilder waren am Dienstag auch auf Titelblättern der thailändischen Presse zu sehen.

Der 67-jährige König ist seit Mai in vierter Ehe mit der jetzigen Königin Suthida (41) verheiratet und hat aus früheren Verbindungen sieben Kinder. Die Beziehung zu Sineenat (Spitzname: Koi) hatte er im vergangenen Monat überraschend offizialisiert. An seinem eigenen Geburtstag erhob Maha Vajiralongkorn - auch bekannt als Rama X. - sie zur «Chao Khun Phra», einer Art Konkubine.

In Thailands Monarchie war es früher durchaus üblich, eine zweite Frau zu haben. Solch ein Titel wurde jedoch seit fast einem Jahrhundert nicht mehr verliehen.