Bewährungsstrafe für US-Rapper Asap Rocky wegen Körperverletzung Der US-amerikanische Rapper Asap Rocky ist in Schweden wegen einer Strassenschlägerei zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Ein Gericht in Stockholm sprach den Musiker und zwei Begleiter am Mittwoch der Körperverletzung schuldig.

Medienvertreter warten auf das Gerichtsurteil für den US-Rapper Asap Rocky. (Bild: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/ANDERS WIKLUND/TT) Gerichtszeichnung von Asap Rocky (links) und seinem Anwalt Slobodan Jovicic während der Gerichtsverhandlung in Stockholm. (Bild: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/ANNA-LENA LINDQVIST/TT)

Asap Rocky - mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers - habe sein Opfer zu Boden geworfen und sei ihm auf den Arm getreten, befanden die Richter. Die Angeklagten hätten den jungen Mann geschlagen und getreten, während er am Boden lag.

Die Darstellung des Rappers und seiner Begleiter, es habe sich um Notwehr gehandelt, wies das Gericht zurück. Die drei hätten sich «nicht in einer Lage befunden, in der ihnen Selbstverteidigung zustand». Die Tat sei jedoch nicht so schwerwiegend gewesen, dass sie dafür ins Gefängnis müssten.

Das Opfer erhält eine Entschädigung. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Monate Gefängnis gefordert.

Der 30-jährige Asap Rocky war am 30. Juni in Stockholm nach einem Konzert an einer Schlägerei beteiligt gewesen. Wenige Tage später war er festgenommen worden. Fans, Kollegen und Prominente bis hin zu US-Präsident Donald Trump hatten seine Freilassung gefordert.

Trump ging dabei auf Konfrontationskurs mit der schwedischen Regierung. Diese wies wiederholt auf die Unabhängigkeit der schwedischen Justiz hin. Anfang August wurden Asap Rocky und seine beiden Begleiter nach den Plädoyers von Anklage und Verteidigung auf freien Fuss gesetzt.