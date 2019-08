Bewaffneter in US-Stadt feuert auf Polizisten: sechs Verletzte

In den USA hat ein unbekannter Bewaffneter in der Stadt Philadelphia das Feuer eröffnet und mindestens sechs Polizisten angeschossen. Die Lage sei noch nicht unter Kontrolle und niemand solle sich dem Tatort nähern, warnte die örtliche Polizei am Mittwochabend.