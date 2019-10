Bewaffneter eröffnet Feuer in Kirche in US-Staat New Hampshire

In der Kleinstadt Pelham im US-Bundesstaat New Hampshire hat ein bewaffneter Mann am Samstag während einer Hochzeit in einer Kirche das Feuer eröffnet. Zwei Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Hochzeitsgäste hätten den Schützen daraufhin überwältigt.