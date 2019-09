Bahnverkehr in Norddeutschland normalisiert sich nach Sturm

Bahnreisende in Norddeutschland haben auf immer mehr Strecken wieder freie Fahrt. Nach und nach gibt die Deutsche Bahn die wegen des Sturmtiefs «Mortimer» gesperrten Strecken wieder frei.

Die Verbindungen Hannover-Bremen, Hamburg-Rostock-Stralsund und Berlin-Stralsund werden wieder bedient, wie die Bahn am Montag auf Twitter mitteilte. Wieder frei sind auch die Verbindungen Berlin-Hannover und Berlin-Hamburg. Auch auf den wieder freien Strecken brauchen Reisende aber nach den Angaben Geduld, da es dennoch zu Verspätungen und Ausfällen kommen könne.

Neu hinzu kam am späten Vormittag in Süddeutschland die Strecke Nürnberg-Augsburg, hier war ein Baum umgestürzt. Züge des Fernverkehrs wurden umgeleitet, Augsburg konnte am Mittag nicht angefahren werden.

Voraussichtlich gesperrt bis zum Betriebsschluss am Montag bleibt die Strecke Wolfsburg-Braunschweig-Göttingen. Die ICE-Züge Berlin-Göttingen-Kassel-Frankfurt halten demnach nicht in Braunschweig und Hildesheim. Ersatzhalte gibt es in Wolfsburg und Hannover Messe Laatzen.

Wer vom Sturmtief betroffen war, kann sein Ticket bis zum 7. Oktober flexibel nutzen. Die Zugbindung für diese Fahrkarten sei aufgehoben, auch sei eine kostenlose Stornierung möglich.