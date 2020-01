Anti-US-Miliz im Irak reaktiviert - USA rufen zu Ausreise auf Der einflussreiche irakische Schiitenführer Moktada al-Sadr hat nach dem tödlichen US-Angriff auf den iranischen Elite-General Ghassem Soleimani seine Anti-US-Miliz reaktiviert. Die USA riefen ihre Bürger am Freitag auf, den Irak umgehend zu verlassen. 03.01.2020, 00.54 Uhr

Nach dem Tod des iranischen Generals Ghassem Soleimani (Bild) durch das US-Militär hat Iraks Schiitenführer Moktada al-Sadr seine Anti-US-Miliz reaktiviert. KEYSTONE/AP/VS

(sda/afp/dpa)

Über Twitter rief er die Kämpfer seiner vor gut einem Jahrzehnt offiziell aufgelösten Mahdi-Armee am Freitag auf, sich «bereit zu halten». Während der jahrelangen US-Präsenz im Irak war die etwa 60'000 Mann starke Mahdi-Armee von al-Sadr lange der mächtigste Gegner der US-Truppen.

Al-Sadr hatte die Mahdi-Armee nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Saddam Hussein durch die US-Invasion 2003 gegründet. Nach wochenlangen Kämpfen um ihre Hochburg Sadr-City im Frühjahr 2008 löste er die Miliz auf und gründete eine politische Bewegung.

Der populistische Volkstribun und Prediger spielt seit Jahren eine zentrale Rolle in der Politik im Irak. Mit einem einzigen Tweet kann er Hunderttausende auf die Strasse rufen.

Iranischer Racheschwur

Der iranische General Soleimani war bei einem von US-Präsident Donald Trump befohlenen Raketenangriff in der Nacht zum Freitag in Bagdad getötet worden. Er war Kommandant der Al-Kuds-Brigaden, die zu den Revolutionsgarden gehören und für Auslandseinsätze zuständig sind. Er spielte bei der Ausweitung des iranischen Einflusses in der Golfregion und im Nahen Osten eine zentrale Rolle.

Getötet wurde bei dem Raketenangriff nahe des Bagdader Flughafens auch ein Führungsmitglied der pro-iranischen Hasched-al-Schaabi-Milizen. Auch diese riefen «alle Kämpfer» auf, sich bereit zu halten. Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei und Präsident Hassan Ruhani schworen Rache.

Kritik aus Syrien

Die irakische Regierung warnte vor einer verheerenden militärischen Eskalation. Der US-Angriff werde «einen zerstörerischen Krieg im Irak auslösen», erklärte der geschäftsführende irakische Regierungschef Adel Abdel Mahdi. Er sei zudem ein «ungeheuerlicher Verstoss» gegen die Sicherheitsvereinbarung mit den USA, die die Bedingungen für die US-Präsenz im Irak regelt.

Mahdi bezog sich insbesondere auf den Tod des Vize-Chefs der Hasched-al-Schaabi-Milizen, Abu Mehdi al-Muhandis. Die «Ermordung eines irakischen Militärkommandanten» sei eine «Aggression gegen den irakischen Staat, «seine Regierung und sein Volk».

Auch aus Syrien kam scharfe Kritik. Damaskus verurteile die «niederträchtige amerikanische Aggression» und sehe in ihr eine «schlimme Eskalation» für den Nahen Osten, berichtete die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf eine Quelle im Aussenministerium.

US-Regierung ruft zu Ausreise auf

Die US-Regierung rief derweil ihre Bürger auf, den Irak umgehend zu verlassen. US-Bürger sollten mit Flugzeugen aus dem Land ausreisen, solange dies möglich sei, erklärte die Botschaft in Bagdad. Andernfalls sollten sie auf dem Landweg ausreisen.

Die wichtigsten Grenzübergänge führen in den Krisenstaat Syrien und den Iran. Weitere Grenzübergänge führen nach Saudi-Arabien und in die Türkei. Das Botschaftsgelände in Bagdad war am Dienstag von pro-iranischen Demonstranten gestürmt worden. Nach heftigen Auseinandersetzungen mit US-Sicherheitskräften zogen sie am Mittwoch wieder ab.

Israel befindet sich in erhöhter Alarmbereitschaft. Das Skigebiet am Berg Hermon nahe der Grenze zu Syrien bleibe nach einer Lageeinschätzung am Freitag geschlossen, schrieb die Armee auf Twitter. Israel und der Iran sind Erzfeinde. Vertreter des Irans haben in der Vergangenheit mit Vergeltungsschlägen gegen den US-Verbündeten Israel gedroht.