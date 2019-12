Angriff auf jüdischen Laden in USA wird als Terrorfall behandelt

Der schwere Angriff auf einen jüdischen Laden bei New York wird von den US-Behörden als Terrorfall behandelt. «Die Hinweise deuten auf einen Akt des Hasses hin» sagte der Generalstaatsanwalt von New Jersey, Gurbir Grewal, am Donnerstag.