Ex-Renault-Chef Ghosn verlässt überraschend Japan

Der frühere Renault- und Nissan-Chef Carlos Ghosn hat laut Medienbericht überraschend Japan verlassen. Ghosn, der zuletzt unter Hausarrest in Tokio gestanden habe, sei am Montag in den Libanon geflogen, schreibt die Zeitung «Les Echos» unter Berufung auf Insider.

30.12.2019, 23.39 Uhr