Airbus stoppt vorläufig Endmontage in China Der Flugzeugbauer Airbus hat als Reaktion auf den Coronavirus den Bau von Passagierflugzeugen in China gestoppt. Die A320-Endmontagelinie im Airbus-Werk Tianjin sei geschlossen, teilte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Mittwoch mit. 05.02.2020, 09.33 Uhr

Der Flugzeugbauer Airbus hat als Reaktion auf den Coronavirus den Bau von Passagierflugzeugen in China gestoppt. KEYSTONE/EPA/FREDERIC SCHEIBER

(sda/awp/dpa)

Wo dies machbar sei, ermögliche man den Mitarbeitern, per Computer von zu Hause aus zu arbeiten. Ziel sei, dass die Beschäftigten nicht zu den Airbus-Standorten fahren müssten.

Die von Chinas Behörden verhängten Reisebeschränkungen behindern die Abläufe bei Airbus. Neben der Produktion sind auch die Auslieferungspläne in Gefahr. Der Hersteller will wenn nötig Alternativen prüfen, um die Auswirkungen zu begrenzen. Airbus fertigt in Tianjin vor allem Mittelstreckenjets der A320-Reihe für den chinesischen Markt.