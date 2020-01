26 Tote bei Sturz eines Busses in Brunnen in Indien

Beim Sturz eines Busses in einen Brunnen sind in Indien 26 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, stiess der Bus im westindischen Bezirk Nashik am Dienstagabend mit einer Motor-Rikscha zusammen und stürzte daraufhin in einen Schacht.