In Rom sind am Freitag rund 200'000 Schüler auf die Strasse gegangen, um für eine bessere Klimapolitik und mehr Engagement beim Klimaschutz zu demonstrieren. Die Demonstranten versammelten sich auf dem zentralen Platz der Republik unweit des Hauptbahnhofes Termini.

In Rom sind am Freitag rund 200'000 Schüler auf die Strasse gegangen, um für eine bessere Klimapolitik und mehr Engagement beim Klimaschutz zu demonstrieren. Die Demonstranten versammelten sich auf dem zentralen Platz der Republik unweit des Hauptbahnhofes Termini.

200'000 Menschen demonstrieren in Rom für mehr Klimaschutz In Rom sind am Freitag rund 200'000 Schüler auf die Strasse gegangen, um für eine bessere Klimapolitik und mehr Engagement beim Klimaschutz zu demonstrieren. Die Demonstranten versammelten sich auf dem zentralen Platz der Republik unweit des Hauptbahnhofes Termini.

In Rom demonstrieren rund 200'000 Menschen für mehr Klimaschutz. (Bild: KEYSTONE/AP ANSA/MASSIMO PERCOSSI) In Wellington, der Hauptstadt Neuseelands, sind am Freitag zahlreiche Menschen für mehr Klimaschutz auf die Strasse gegangen. (Bild: KEYSTONE/AP/NICK PERRY)

(sda/dpa)

Von dort defilierten sie bis zum antiken Forum Romanum und den Kaiserforen in Rom. Die Schüler skandierten vor der historischen Kulisse und bei strahlendem Sonnenschein Sprüche wie «Wir haben nur einen Planeten» oder «Wir sind der Wandel».

In rund 180 italienischen Städten waren die Fridays For Future-Schülerdemos angekündigt, die der Initiative der Schwedin Greta Thunberg folgen: Von Bologna, Turin über Cagliari auf Sardinien bis nach Bari in Apulien. In Mailand riefen die Schüler: «Regierungen werdet aktiv, die Zeit läuft aus.

«Die «Earth Strike»-Demonstrationen bilden das grosse Finale der internationalen Klimaschutzwoche «Week for Future». Bisher habe es im Rahmen der Streikwoche 6383 Aktionen in 170 Ländern gegeben, berichtete die Klimaaktivistin Greta Thunberg, die am Freitag an einer Grosskundgebung im kanadischen Montreal teilnehmen wird.

Für Freitag werden in zahlreichen Städten weitere Aktionen durchgeführt. Auch in de Schweiz sind Demonstrationen geplant.

Zehntausende in Neuseeland

In Neuseeland gingen mehrere zehntausend Menschen aus Protest gegen unzureichende Massnahmen der Politik gegen den Klimawandel auf die Strasse. Insgesamt gab es in mehr als 40 Städten Demonstrationen, die Veranstalter sprachen von landesweit 170'000 Teilnehmern.

Allein in der Hauptstadt Wellington marschierten nach Schätzungen mehr als 40'000 Menschen mit. Dabei waren neben Schülern auch viele Eltern und Grosseltern. Auf Plakaten forderten sie die Politik auf, endlich etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen.

Bei der Kundgebung in Auckland sagte einer der Veranstalter, Luke Wijohn: «Hört nicht mehr darauf, was sie sagen. Schaut hin, was sie machen.» Im Parlament von Wellington überreichten Schüler einen Brief mit mehr als 11'000 Unterschriften. Darin wird die Regierung von Premierministerin Jacinda Ardern aufgefordert, für Neuseeland den Klimanotstand auszurufen.