182 Migranten von «Ocean Viking» dürfen in Messina an Land

Die restlichen 182 Migranten an Bord des Rettungsschiffs «Ocean Viking» dürfen im sizilianischen Messina an Land gehen. Der sichere Hafen sei dem Schiff vom italienischen Innenministerium zugeteilt worden, hiess es nach Medienangaben in Rom am Sonntagabend.