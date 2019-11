Haris Seferovic wird dem Schweizer Nationalteam am Montag zum Abschluss der EM Qualifikation in Gibraltar nicht zur Verfügung stehen.

Schweiz ohne Seferovic gegen Gibraltar Haris Seferovic wird dem Schweizer Nationalteam am Montag zum Abschluss der EM Qualifikation in Gibraltar nicht zur Verfügung stehen.

(sda)

Der Stürmer reiste zur weiterführenden medizinischen Betreuung zu seinem Klub Benfica Lissabon zurück.

Seferovic hatte am Donnerstag im Abschlusstraining Schmerzen in der linken Wade verspürt und war dann am Freitag gegen Georgien (1:0) gar nicht aufgelaufen. Nach dem Einlaufen war entschieden worden, kein Risiko einzugehen.

Für Seferovic wird kein Spieler nachrücken. Das Schweizer Aufgebot für das letzte EM-Qualifikationsspiel umfasst somit 22 Akteure.