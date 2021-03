WM OBERSTDORF Nach WM-Disqualifikation: Kläbo macht seinem Ärger Luft auf Instagram! «Es fühlt sich dunkel an» Die Nordische Ski-WM endete mit einem Desaster. Nach dem Stockbruch von Bolschunow wird Kläbo disqualifiziert. Nun meldet sich der Norweger auf den Sozialen Medien zu Wort. Aktualisiert 08.03.2021, 14.48 Uhr

Kläbo links auf dem Weg zur Zielline, Bolschunow in der Mitte mit dem gebrochenen Stock. Keystone

(keg) Die WM im Deutschen Oberstdorf wird in die Geschichte eingehen. Kurz vor der Ziellinie liefern sich der Norweger Johannes Kläbo und der Russe Alexander Bolschunow nach 50 harten Kilometern ein kräfteraubendes Duell in der klassischen Disziplin. Kläbo kämpft sich an Bolschunow vorbei, rempelt ihn kurz an, es kommt zum Stockbruch des Russen, dieser hat keine Chance mehr und wird «nur» Dritter.