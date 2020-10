Weniger Umsatz und weniger Aufträge: Herisauer Firma Huber+Suhner bremst Abwärtstrend und baut 250 Stellen ab

Der Komponentenhersteller Huber+Suhner in Herisau hat in den ersten neun Monaten weniger umgesetzt und weniger Aufträge hereingeholt als in der Vorjahresperiode. Im dritten Quartal konnte der Abwärtstrend aber gebremst werden. Dennoch werden nun Stellen abgebaut, 100 davon in der Schweiz.

22.10.2020, 07.51 Uhr