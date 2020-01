Boom der Schweizer Start-Ups zieht wieder an – 2019 gab es so viele Neugründungen wie noch nie Mit über 44'000 Einträgen im Handelsregister erreichen die Firmenneugründungen im letzten Jahr einen neuen Rekordwert. Regional zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede. Dario Pollice 02.01.2020, 10.48 Uhr

Bei den Handelsregistern - im Bild jenes In Zug - sind letztes Jahr so viele neue Firmen eingetragen worden wie noch nie. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Die Schweizer Start-Up-Szene ist im Aufwind wie noch nie. Das zeigt sich an der Zunahme von Firmenneugründungen im letzten Jahr, wie eine Analyse des IFJ Institut für Jungunternehmen zeigt. Konkret sind 2019 44’482 Unternehmen neu gegründet worden, was einem Plus von 3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der bisherige Neugründungsrekord stammte aus dem Jahr 2017: 43‘453 Unternehmen sind vor drei Jahren neu gegründet worden, wie das IFJ auf seiner Homepage schreibt. Somit erweist sich das eben zu Ende gegangene Jahr laut IFJ als neues gründungsstärkstes Jahr seit das Schweizerische Handelsregister 1883 erstmals publiziert worden ist.