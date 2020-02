Wegen Corona-Virus: Post nimmt vorübergehend keine Briefe und Pakete mehr nach China an Wegen dem Corona-Virus sind zahlreiche Flüge nach China gestrichen worden. Deshalb ist der Postversand in das asiatische Land nur eingeschränkt möglich. Für Post-Kunden eine schlechte Nachricht. 12.02.2020, 09.31 Uhr

Die Post setzt ihren Versand nach China teilweise aus. Keystone

(dpo) Das Corona-Virus wirkt sich auch auf den internationalen Postversand aus. Da viele Fluggesellschaften ihre Flüge nach China stark reduziert oder zum Teil ganz eingestellt hätten, könne die Post aktuell nur etwa einen Drittel der benötigten Kapazitäten für Sendungen nach China nutzen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Deshalb nimmt die Post bis auf Weiteres in ihren Filialen keine Briefe und Pakete nach China mehr an.