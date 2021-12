Deutscher Konzern Bosch übernimmt Elpro Group in Buchs

Pharmaservices Bosch übernimmt Ostschweizer Hersteller von medizinischen Überwachungslösungen Elpro kommt in neue Hände: Der weltweit tätige Elektrowerkzeughersteller Bosch übernimmt den Schweizer Hersteller von Überwachungslösungen für die Pharma-, Biotech-, Life Science- und Gesundheitsindustrie. 16.12.2021, 15.21 Uhr

Gewisse Arzneimittel wie etwa Impfstoffe müssen gekühlt werden. Elpro hat zur Überwachung der Lieferketten Produkte entwickelt. HO

Mit der bereits am Mittwoch besiegelten Übernahme der Elpro Group mit Hauptsitz in Buchs (SG) erweitert Bosch Service Solutions sein Portfolio und steigt in den Bereich der Pharmaservices ein, schreibt die deutsche Unternehmensgruppe am Donnerstag in einer Mitteilung. «Die Elpro Group verfügt über tiefe Branchenkenntnisse und Innovationsstärke in der Entwicklung und Anwendung von Überwachungslösungen», wird Bosch-CEO Henning von Boxberg zitiert. Und Elpro-Chef Philipp Osl ergänzt: «Die weltweite Präsenz von Bosch Service Solutions hilft dabei, das Portfolio von Elpro international auszubauen, zusätzliche Märkte zu erschliessen und neue Service-Angebote zu realisieren.»