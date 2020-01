Novartis wächst stark: Umsatzsteigerung liegt bei 6 Prozent Der Basler Pharmakonzern hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Das schlägt beim Konzern aber positiv zu Buche: Beim Umsatz legte Novartis um 6 Prozent zu. Der Reingewinn sank dagegen um 44 Prozent. 29.01.2020, 07.54 Uhr

Gebäude der Novartis auf dem Novartis Campus in Basel (Archivbild) Georgios Kefalas

(gb.) Der Pharmakonzern hat am Mittwoch seine Betriebszahlen des vergangenen Jahres präsentiert. Der Nettoumsatz des Unternehmens in den fortzuführenden Geschäftsfeldern lag bei 47 Milliarden Dollar, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 9 Prozent entspricht. Wie letztes Jahr wurde das Wachstum vor allem vom Verkaufsschlager Cosentyx getragen, einem Arzneimittel gegen Schuppenflechten.