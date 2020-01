Nach «Rückschlag» 2019: Neo-Präsidentin Pilloud will Ascom neu ausrichten Der Schweizer Telekommunikations- und Dienstleistungsanbieter meldet für das letzte Jahr einen Umsatzrückgang von 8,5 Prozent. Nun will die von Ex-SBB-Managerin Jeannine Pilloud geleitete Firma wieder wachsen. 17.01.2020, 07.03 Uhr

Baut den Konzern um: Jeannine Pilloud, seit April 2019 Ascom-Präsidentin.

Bild: Norbert Ittermann

(sat) 2019 war für Ascom kein gutes Jahr. Laut vorläufigen Zahlen erzielte die im Telekommunikations- und Dienstleistungsgeschäft tätige Schweizer Unternehmensgruppe noch einen Nettoumsatz von 283 Millionen Franken, teilt das Unternehmen mit Sitz in Baar am Freitag mit. Währungsbereinigt sei der Umsatz des börsenkotierten Unternehmens damit um 8,5% gegenüber dem Vorjahr (318,5 Millionen) zurückgegangen. Das seit vergangenem April von Ex-SBB-Managerin Jeannine Pilloud präsidierte Unternehmen will sich aufgrund des «Rückschlags» nun neu ausrichten.