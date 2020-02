Nach Gewinnrückgang: Clariant baut 500 bis 600 Stellen ab Der Spezialchemiekonzern aus Muttenz hat ein schlechtes Geschäftsjahr hinter sich. Wegen einer laufenden Untersuchung der EU ging der Gewinn zurück. Nun baut Clariant über 500 Stellen ab. 13.02.2020, 09.12 Uhr

Umfangreicher Stellenabbau: Clariant setzt den Rotstift an. Keystone

(rwa) Die EU-Kommission hat eine wettbewerbsrechtliche Untersuchung in Bezug auf den Beschaffungsmarkt von Ethylen eröffnet. Deshalb hat Clariant Rückstellungen in der Höhe von 231 Millionen Franken getätigt. Das beeinflusse das Ergebnis 2019 negativ, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.