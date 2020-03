Migros verkauft 12 Chickerias in der Ostschweiz – Restaurants werden zu Burger Kings oder Popeyes Die Migros Ostschweiz übergibt 12 ihrer 15 Chickeria-Restaurants in neue Hände: Die BKTL-Gruppe, eine Franchise-Nehmerin von Burger King, übernimmt die Filialen und wird alle 280 Mitarbeitenden weiterbeschäftigen. 02.03.2020, 12.19 Uhr

12 Ostschweizer Chickerias werden schrittweise in Burger Kings oder Popeyes umgewandelt. Bild: Urs Bucher

(pd/red) Im Sommer 2019 hatte die Migros Ostschweiz kommuniziert, sich künftig verstärkt auf das Kerngeschäft mit Supermarkt, Fachmarkt, Migros-Gastronomie und Klubschulen zu konzentrieren und für Chickeria einen neuen Eigentümer zu suchen. Wie es nun am Montag in einer Mitteilung der Migros Ostschweiz heisst, konnte ein grosser Teil des Verkaufsprozesses für die Restaurants nun abgeschlossen werden: Die BKTL-Gruppe, ein Schweizer Unternehmen und Franchisenehmerin von Burger King, übernimmt per 1. April 2020 12 der insgesamt 15 Chickeria-Filialen.