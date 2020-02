Medikamente: Pharmabranche bekommt Preissenkungen zu spüren Im vergangenen Jahr sind in der Schweiz Medikamente im Wert von 6,1 Milliarden Franken verkauft worden. Das ist leicht mehr als im Vorjahr. Erstmals übertrafen Generika beim Umsatz die Originalen. 06.02.2020, 13.50 Uhr

In der Schweiz wurden 2019 Medikamente für 6,1 Milliarden Franken verkauft. Keystone

(mg) In der Schweiz wurden im letzten Jahr 187 Millionen Packungen Medikamente verkauft. Wie Interpharma und die Vereinigung der Schweizer Pharmafirmen am Donnerstag mitteilten, entspricht das in etwa dem Wert des Vorjahrs. Zusammengerechnet haben die Medikamente einen Wert von 6,1 Milliarden Franken – 2,8 Prozent mehr als 2018.