Landi steigert Umsatz 2019 leicht – Zuwachs bei Pflanzen, Haustieren und Do it Die 270 Landi-Läden haben im vergangenen Jahr 1,4 Milliarden Franken umgesetzt. Zum Umsatzwachstum von 1,1 Prozent beigetragen haben vor allem die Verkäufe im Sortiment Do it. 11.02.2020, 10.01 Uhr

Mehr Umsatz: Der Detailhändler Landi gewinnt Marktanteile. Keystone

(rwa) In diesem Bereich wurde beim Umsatz ein Plus von fünf Prozent erzielt, wie der Detailhändler am Dienstag mitteilte. Auch das Lebensmittelsortiment sei stärker gewachsen als erwartet. Diese Entwicklung sei dabei fast ausschliesslich auf lokale Produkte mit dem Label «Natürlich vom Hof» zurückzuführen.