Jahreszahlen Rekord: Geberit steigert Umsatz auf knapp 3,5 Milliarden Die Geberit Gruppe hat im vergangenen Jahr beim Nettoumsatz stark zugelegt: Der Konzern im Sanitärbereich steigerte sich währungsbereinigt um 14,7 Prozent auf knapp 3,5 Milliarden. 13.01.2022, 07.17 Uhr

Geberit legte trotz Coronapandemie deutlich zu. (Symbolbild) Keystone

Die Geberit Gruppe verzeichnete im Geschäftsjahr 2021 das stärkste Umsatzwachstum seit dem Börsengang im Jahr 1999. Das teilte der Konzern am Donnerstag mit. Er führt das Umsatzwachstum auf «einen Corona-bedingten positiven Basiseffekt und Home-Improvement-Trend, einen Lageraufbau in der Bauindustrie sowie Marktanteilsgewinne» zurück. Ausserdem konnte Geberit die Verfügbarkeit der Produkte sicherstellen – trotz «erheblicher Herausforderungen in den Lieferketten». Verglichen mit der Vor-Corona-Zeit im Jahr 2019 stieg der Nettoumsatz über alle Regionen hinweg währungsbereinigt um 16,4 Prozent.