Flughafen Genf legt weiter zu – und plant die grosse Feier Nachdem gestern der Flughafen Zürich einen neuen Passagierrekord vermeldete, ist nun der Flughafen Genf an der Reihe. Auch er konnte die Passagierzahlen im vergangenen Jahr erneut steigern. Benjamin Weinmann aus Genf 14.01.2020, 09.54 Uhr

Im vergangenen Jahr stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Genf erneut. Allerdings fällt das Wachstum schwächer aus als in der Vergangenheit. Archivbild: Martial Trezzini/Key

Den Klimaprotesten zum Trotz stieg die Zahl der Fluggäste um 1,4 Prozent auf 17,9 Millionen. Allerdings wächst der Flughafen an der Grenze zu Frankreich damit nicht mehr ganz so stark wie in der Vergangenheit, wie es in der Medienmitteilung vom Dienstag heisst. So betrug das Wachstum im Jahr zuvor noch 1,9 Prozent.