Dieses Jahr gibt es noch mehr Fördergelder für Schweizer Start-Ups Die Stiftung Venture Kick unterstützt Schweizer Start-Ups. 2020 will sie noch mehr Geld zur Verfügung stellen und sich stärker auf Start-Ups im biotechnologischen und medizinaltechnischen Bereich fokussieren. 24.01.2020, 09.00 Uhr

Das Schweizer Start-Up Cutiss wurde von Venture Kick unterstützt. Es hat eine Methode entwickelt, um menschliche Haut im Labor herzustellen. (Archivbild) Frank Brüderli

(gb.) Venture Kick unterstützt universitätsnahe Start-Ups in der Anschubfinanzierung. Gemäss einer Mitteilung vom Freitag will die Stiftung in diesem Jahr die zur Verfügung gestellte Summe auf 5 Millionen Franken erhöhen. Zum Vergleich: Letztes Jahre waren hat Venture Kick 4,35 Millionen bereitgestellt. Die Fördergelder, welche die Stiftung in Aussicht stellt, stammt von privaten Gönnern.