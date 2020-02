Diagnose Darmkrebs: Alpiq-Konzernchef gibt Aufgaben für sechs Monate ab André Schnidrig wird seine Aufgaben als CEO von Alpiq im nächsten halben Jahr nicht wahrnehmen können. Bei ihm wurde Darmkrebs diagnostiziert. Verwaltungsratspräsident Alder übernimmt ad interim. 03.02.2020, 07.43 Uhr

Konzernchef André Schnidrig kann seine Aufgaben die nächsten sechs Monate nicht wahrnehmen. ALPIQ

(rwa) Die Krebsdiagnose beim 48-Jährigen sei überraschend gewesen, teilte der Energiekonzern am Montag mit. Auf Wunsch des Verwaltungsrates werde während den sechs Monaten Verwaltungsratspräsident Jens Alder einspringen und ad interim die operative Führung übernehmen. «Wir sind zuversichtlich, dass André in wenigen Monaten wieder zurück ist,» wird Alder in der Mitteilung zitiert. Im Namen aller Mitarbeitenden wünsche er ihm von Herzen rasche Genesung.