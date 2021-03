Wirtschaft Käsekonsum in der Schweiz hat deutlich zugenommen Der Verzehr von Käse hat im vergangenen Jahr um 5,5 Prozent zugenommen. Das sind 1,2 Kilogramm mehr als noch im Jahr zuvor. 18.03.2021, 13.50 Uhr

Herr und Frau Schweizer lieben Käse. Im Coronajahr 2020 wurde noch mehr Käse konsumiert als im Jahr zuvor. Kevin Roth

(keg) 2020 konsumierte jede Schweizerin und jeder Schweizer im Schnitt 23,1 Kilogramm Käse. Das sind über 200'000 Tonnen Käse! Pro Kopf sind das 5,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Hälfte des Mehrkonsums kann der Kategorie Frischkäse und Quark (+640 Gramm) zugeordnet werden. In diesem Teilmarkt hat der Detailhandel um 16 Prozent zugelegt. Mit diesem grossen Wachstum konnte der coronabedingte Einbruch im Gastgewerbe mehr als kompensiert werden. Das schreiben die Schweizer Milchproduzenten (SMP) in einer Mitteilung.

Mehr Frischkäse und Quark

Mehr als die Hälfte des Mehrkonsums geht in die Kategorie Frischkäse, inklusive Quark. In diesem Teilmarkt legte der Detailhandel um etwa 16 Prozent zu. Mit diesem grossen Wachstum konnte der Corona bedingte Einbruch laut den Autoren des Berichtes mehr als kompensiert werden.

Die aufgrund der Pandemie zeitweise geschlossenen Grenzen führten dazu, dass generell mehr Lebensmittel im inländischen Detailhandel eingekauft wurden, so auch Käse. Die Schweizer Käseproduktion ist um 4,4 Prozent und der Gesamtkonsum um 7,3 Prozent gestiegen.

Mehr Importkäse, daher auch höhere Verkaufszahlen in der Schweiz

Die Differenz deckte der Detailhandel mit zusätzlichem Importkäse ab. Der Käse, den sie vermutlich bis anhin im Ausland eingekauft hatten, fanden Schweizer Konsumenten 2020 in den Schweizer Regalen. Da dieser Käse, importiert durch Einkaufstouristen, in den letzten Jahren in keiner Statistik erschien, ist der ausgewiesene Pro-Kopf-Konsum nur bedingt mit den Vorjahren vergleichbar.

Im Vergleich zum Vorjahr hat bei Halbhart- und Hartkäse der Inlandanteil von Käse abgenommen. Insgesamt isst die Schweizer Bevölkerung zu rund einem Drittel ausländischen Käse. Auch diese Zahlen sind durch die im 2020 nicht getätigten Einkäufe im Ausland geprägt.