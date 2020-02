Verrücktes Wetter: Im Februar ist es bereits 24 Grad warm im Tessin Das Wetter spielt gerade etwas gar verrückt. Während in der Nacht auf Dienstag im Flachland eine Kaltfront erwartet wird, verzeichnete der Süden zu Wochenbeginn neue Februarrekorde. 03.02.2020, 15.28 Uhr

Aufnahme einer Webcam von Ascona heute Nachmittag. Hotel Eden Roc

(dpo) Mit dem Nordföhn sind im Süden neue Temperaturrekorde im Februar gemessen worden. Laut SRF Meteo kletterte das Thermometer in Grono im Bündnerischen Misox auf 23,5 Grad. In San Bernardino wurden 12,9 Grad gemessen. Am wärmsten war es in Biasca mit 24,1 Grad. Bei der Betrachtung des untenstehenden Bildes von Ascona kommen bereits frühlingshafte Gefühle auf.