Vermehrte Fälle von Vogelgrippe in Osteuropa gefährden nun auch die Schweiz Das Bundesamt für Landwirtschaft und Veterinärwesen erhöht die Gefährdungsstufe für die Vogelgrippe und weist Geflügelhalter an, Hygienemassnahmen einzuhalten. 07.02.2020, 11.07 Uhr

Die Vogelgrippe könnte sich von Osteuropa in der Schweiz ausbreiten. Keystone

(gb.) Seit Anfang Jahr grassiert die Vogelgrippe in Osteuropa. In Polen, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Tschechien und der Ukraine sind Fälle der hochansteckenden Krankheit aufgetreten. Auch ein Deutschland wurde ein Fall gemeldet, jedoch bei einem Wildvogel. Aufgrund der jüngsten Ausbreitung hat das Bundesamt für Landwirtschaft und Veterinärwesen (BLV) am Donnerstag die Gefährdungsstufe für die Schweiz auf rot gesetzt – die höchste Stufe. Dies teilte das BLV auf Anfrage mit.