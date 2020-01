Schmuggel aufgeflogen: Zöllner beschlagnahmen Süsswasserrochen Zwei Männer haben versucht, zwei seltene Fische aus dem Amazonas in die Schweiz zu schmuggeln. Die Zöllner machten ihnen einen Strich durch die Rechnung und fanden die Tiere versteckt im Kofferraum des Autos. 15.01.2020, 11.29 Uhr

Die artengeschützten Tiere waren im Kofferraum eines Autos versteckt. Die seltenen Fische leben ausschliesslich in Flüssen des Amazonas. Bild: EZV

(rwa) Am vorletzten Samstag wollten zwei Schweizer über den Grenzübergang im sanktgallischen Oberriet in die Schweiz einreisen. Im Kofferraum des Fahrzeuges fanden Zöllner – versteckt unter eine Decke – zwei mit Wasser gefüllte Behälter. Darin schwammen junge Süsswasserstechrochen aus Südamerika, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Mittwoch mitteilte.