Sturm «Sabine» Für den Versicherer AXA dürfte sich die Schadensumme wegen den gestrigen Sturmböen auf 4 Millionen Franken belaufen. Damit richtete «Sabine» grössere Schäden an als Sturmtief «Petra» eine Woche zuvor. 11.02.2020, 10.27 Uhr

Von «Sabine» verursachte Schäden an einem Haus in Montmollin (NE). Keystone

(dpo) Sturmtief Sabine hat in der ganzen Schweiz gewütet und schwere Schäden angerichtet. Wie die AXA in einer Medienmitteilung am Dienstag bekanntgibt, rechnet der Versicherer in einer ersten Schätzung mit über 1'000 Schadenfällen und einer Schadensumme von 4 Millionen Franken. Die meisten Schäden seien im Bereich der Hausrat- und Gebäudeversicherung, Motorfahrzeugversicherung und Unternehmenssachversicherung entstanden.