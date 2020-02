Radarwarnungen: Kanton Bern zeigt 200 Personen an Nach mehrmonatigen Ermittlungen hat die Berner Kantonspolizei 200 Personen angezeigt, die öffentlich vor Radarkontrollen in sozialen Medien gewarnt haben sollen. 04.02.2020, 11.50 Uhr

200 Personen werden verdächtigt, in Chatgruppen andere vor Radarkontrollen gewarnt zu haben. Jakob Ineichen

(rwa) Die Ermittlungen waren im Nachgang zu einer Geschwindigkeitskontrolle im Frühling 209 auf der A6 zwischen Lyss (BE) und Schönbühl (BE) aufgenommen worden. Damals seien ein 19- und ein 20-Jähriger wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz angehalten worden, teilte die Kantonspolizei Bern am Dienstag mit. Im Zuge der Untersuchungen von mehreren Mobiltelefonen wurden rund 200 Personen identifiziert.