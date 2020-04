Paola Felix zu Gast bei Geburtstagsshow von «Verstehen Sie Spass?» Die legendäre TV-Sendung wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Die langjährige Moderatorin Paola Felix wird sich per Videoanruf von zuhause aus in die Jubiläumsshow vom Samstag einschalten. 01.04.2020, 16.05 Uhr

Paola Felix auf einer Aufnahme von den Bambi-Verleihungen 2019 in Baden-Baden. Keystone

(dpa/gb.) Am kommenden Samstag läuft um 20.15 Uhr auf SRF eine Spezialausgabe zum 40-jährigen Jubiläum der TV-Sendung «Verstehen Sie Spass?». Die St. Galler Sängerin und Moderatorin Paola Felix (69) sagt, sie werde auch 30 Jahre nach ihrem Abschied von «Verstehen Sie Spass?» noch immer auf die Fernsehshow angesprochen.

Vor allem damalige Filme der versteckten Kamera seien vielen im Gedächtnis geblieben, sagt Felix. «Erwachsene Leute erzählen mir, ich hätte sie mit unseren Kamera-Streichen durch ihre Kindheit begleitet. Das berührt mich.» Es erfülle sie «mit Freude und Dankbarkeit», dass die Unterhaltungsshow noch immer erfolgreich sei und ausgestrahlt werde.

Ins Fernsehen gebracht wurde «Verstehen Sie Spass?» 1980 von Paolas Ehemann Kurt Felix (1941-2012). Kurt und Paola Felix moderierten gemeinsam von 1983 bis 1990. Am kommenden Samstag wird Paola Felix nun ein Comeback geben in der Sendung. Sie werde sich per Skype von Zuhause aus in die Sendung schalten und freue sich sehr darauf, so Felix. «Die Jubiläumssendung wird für mich ein Nach-Hause-Kommen sein zum Geburtstagsfest unseres Fernsehkindes.» Gemeinsam mit Cantz und früheren Moderatoren werde sie auf viele Highlights der vergangenen 40 Jahre zurückschauen.