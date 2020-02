Nach «Petra» und «Sabine» stürmt

jetzt auch noch «Tomris» Es windet erneut. Das nächste Sturmtief steuert bereits auf die Schweiz zu. Ganz so heftig wie bei den Stürmen zu Wochenbeginn wird «Tomris» aber nicht sein. 13.02.2020, 09.12 Uhr

Auch am Donnerstag sollte man seinen Regenschirm besser gut festhalten: Sturmtief «Tomris» zieht auf. Benjamin Manser

(mg) Noch scheint dem Winter die Puste nicht auszugehen: Kaum hat Sturmtief «Sabine» ausgeblasen, rückt schon «Tomris» an. Laut «MeteoNews» trifft das Sturmtief am Donnerstagnachmittag auf die Schweiz. Dabei werden Windspitzen von bis zu 90 Stundenkilometern erwartet. Lokal und vor allem auch in den Bergen können die Böen auch heftiger ausfallen.