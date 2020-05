Luft nach oben bei der Digitalisierung im Gesundheitsbereich Im Schweizer Gesundheitssystem gibt es Aufholbedarf, was die Digitalisierung angeht. Eine Studie zeigt, dass Ärzte zwar über die Methoden Bescheid wissen, diese aber nur selten anwenden. 06.05.2020, 13.55 Uhr

Schweizer Ärztinnen und Ärzte sind gemäss einer Studie vorsichtig, was die Digitalisierung betrifft. 32703511

(agl) Insgesamt sei das Interesse für digitale Angebote bei der Bevölkerung grösser als das Interesse der Ärzteschaft, in solche Angebote zu investieren, schreibt der Ärzteverband FMH in seinem Digital Trends Survey, das am Mittwoch veröffentlicht wurde. Im Rahmen der Studie wurden 494 ambulant tätige Ärzte sowie 2432 Personen aus der Bevölkerung befragt.