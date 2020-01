Grossangelegter Betrug bei Genfer Sans-Papier-Projekt aufgeflogen Mit der «Operation Papyrus» wollte der Kanton Genf den Status von Papierlosen regularisieren. Nun wurden im Rahmen des Projekts offenbar Dutzende Dokumente gefälscht. 28.01.2020, 15.28 Uhr

Sans-Papiers leben illegal in der Schweiz, sind aber oft gut integriert und fordern immer wieder mehr Rechte. Keystone

(wap) Ein Kosovare steht im Verdacht, in Genf Dutzenden von Landsleuten gegen Bezahlung gefälschte Urkunden beschafft zu haben. Dies berichtet am Dienstag die «Tribune de Genève». Brisant dabei: Die Urkundenfälschungen geschahen im Rahmen der «Operation Papyrus», die den Status von sogenannten Sans-Papiers regularisieren soll, das heisst von illegal in der Schweiz lebenden Migranten, die trotz fehlender Aufenthaltserlaubnis in das wirtschaftliche und soziale Leben integriert sind.