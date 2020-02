Frau stirbt nach Kollision – mutmasslicher Unfallverursacher war alkoholisiert Eine Insassin verletzte sich schwer bei einem Unfall mit zwei Personenwagen am Samstagmittag in Solothurn. Die Seniorin verstarb später im Spital. 15.02.2020, 16.24 Uhr

Kapo

(dpo) Gegen 11.30 Uhr kam es am Samstag im Kanton Solothurn auf einer Kreuzung in der Baselstrasse zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog der Lenker eines aus Riedholz herkommenden Kleinwagens auf der Kreuzung nach links in die Untere Sternengasse ab.