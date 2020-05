Es rentiert nicht: Gastrosuisse fordert weitere Lockerungen der Schutzmassnahmen Lange drängte die Gastrobranche darauf, unter Einhaltung der Schutzmassnahmen wieder öffnen zu dürfen. Nun will sie diese Massnahmen lockern.

24.05.2020, 09.26 Uhr

Gastro-Betriebe dürfen wieder öffnen, die Schutzmassnahmen sind aber für viele ein Problem. Keystone

(wap) Nicht mehr als vier Personen pro Tisch und zwei Meter Abstand: Diese Massnahmen sollen verhindern, dass es in Gaststätten zu Massenansteckungen mit dem Coronavirus kommt. Der Branche sind sie aber ein Dorn im Auge: «Die meisten Betriebe haben aufgrund der Auflagen zwischen 35 und 65 Prozent an Sitzplatzkapazität eingebüsst», fasst Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer in einer am Sonntag versandten Medienmitteilung zusammen.