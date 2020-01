Decathlon ruft Fahrrad-Kindersitz zurück Vom Kindersitz der Marke «B'TWIN» geht eine Verletzungs- und Unfallgefahr aus. 07.01.2020, 20.08 Uhr

Betroffen ist das Modell «100 B'CLIP» der Marke «B'TWIN». Bild: zvg

Das Sportartikelgeschäft Decathlon und die Beratungsstelle für Unfallverhütung rufen den Fahrrad-Kindersitz «100 B'CLIP» der Marke «B'TWIN» zurück. Der Rückruf betrifft Modelle, die zwischen dem 1. Oktober 2018 und dem 20. November 2019 verkauft wurden.

Bei den betroffenen Fahrrad-Kindersitzen kann es zu einem Bruch des Befestigungspunktes des Verschlusses für die Sitzgurte kommen, teilt das Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen in einer Medienmitteilung mit. Modelle, bei denen der Befestigungspunkt an der Sitzschale eine bläuliche Verfärbung aufweist, sollten in eine Decathlon-Filiale gebracht werden. (chm)