Slalom Are Vlhova mit rieeesen Fehler – Kampf um die Kristallkugel wird auf der Lenzerheide gefällt Das war eine grosse Überraschung. Der Slowakin Petra Vlhova passiert im ersten Lauf im schwedischen Are ein riesiger Fehler, es katapultiert sie fast aus dem Rennen. Nun muss sie mit dem Gewinn der Disziplinenwertung noch zuwarten. 13.03.2021, 11.11 Uhr

Michelle Gisin meldet sich eindrücklich im Slalom zurück: Rang 7. nach dem ersten Lauf in Are. Freshfocus

(keg) Aufgrund des positiven Corona-Tests von Mélanie Meillard schickte Swiss Ski nur drei Athletinnen ins Rennen. Wendy Holdener, Michelle Gisin und Camille Rast konnten sich alle drei locker für den zweiten Lauf qualifizieren. Wendy Holdener verliert knapp eine Sekunde auf die führende Mikaela Shiffrin, die das Feld anführt. Wendy Holdener nach dem ersten Lauf im TV-Interview:

«Ich war erstaunt über meinen Rückstand. Im Zweiten will ich noch einen drauflegen.»

Michelle Gisin verlor 1.68 und landete auf Rang 8. Michelle Gisin im Interview:

«Ich komme mit diesen Verhältnissen nicht so richtig gut zurecht.»

Camille Rast verliert mit 2.65 Sekunden viel Zeit.

Was war mit Petra Vlhova passiert? Der Slowakin unterläuft kurz nach dem Start ein grober Fehler, es katapultiert sie fast aus dem Rennen, doch die Führende in der Disziplinenwertung rettet sich gekonnt, verliert aber Schwung und kann den nicht mehr aufholen. Sie büsst fast drei Sekunden auf Shiffrin ein. Damit kann sie die Disziplinenwertung am heutigen Tag nicht vorzeitig für sich entscheiden. Die Rennen am Weltcup-Finale auf der Lenzerheide werden im Kampf um die kleine Kristallkugel spannend werden.