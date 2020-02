Zürcher Forscher finden Überreste von Riesenschildkröte mit Hörner-Panzer In Venezuela und Kolumbien haben Forschende Überreste der möglicherweise grössten Schildkrötenart entdeckt. Wie die Universität Zürich am Mittwoch mitteilt, mass der Rückenpanzer fast 3 Meter. 12.02.2020, 20.00 Uhr

So stellen sich die Forschenden der Universität Zürich die in Südamerika entdeckten Riesenschildkröten vor. Visualisierung: HO

(sat) Zudem fanden die Forschenden aus der Schweiz, aus Kolumbien, Venezuela und Brasilien zu ihrer Überraschung Hörner an den Panzern der männlichen Tiere. Dies sei eine Seltenheit bei Schildkröten hält die Universität Zürich (UZH) in ihrer Mitteilung fest. Es handelt sich laut UZH um das erste Beispiel bei den sogenannten Halswender-Schildkröten. Die Stupendemys sind eine der beiden grossen Gruppen von Schildkröten. Sie ziehen ihren Kopf nicht in den Panzer zurück, sondern legen ihn seitlich darunter.