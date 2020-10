Zürcher Forschende zeigen: In Eurasien wurde schon früher Ball gespielt als gedacht Wissenschafter der Universität Zürich haben in China Lederbälle untersucht, die mehrere tausend Jahre alt sind. Sie zeigen, dass es in Eurasien schon früher Ballspiele gab als bisher vermutet wurde. 12.10.2020, 13.55 Uhr

Die untersuchten Bälle stammen aus Reitergräbern in der chinesischen Stadt Turfan und sind zwischen 7,4 und 9,2 Zentimeter gross. UZH

(agl) Forschende der Universität Zürich haben gemeinsam mit einem internationalen Team in der Nähe der Stadt Turfan im Nordwesten Chinas drei Lederbälle untersucht. Diese wurden in Gräbern von Reitern gefunden. Die Forschungsergebnisse ergaben ein Alter zwischen 3200 und 2900 Jahren. «Damit sind diese Bälle etwa fünf Jahrhunderte älter als die bisher bekannten antiken Bälle und Darstellungen von Ballspielen in Eurasien», sagt Studienautor Patrick Wertmann vom Asien-Orient-Institut der Universität Zürich.