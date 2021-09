Wissenschaft «Schweizer Nobelpreis» geht an Pionier der Online-Psychotherapie Der diesjährige Wissenschaftspreis Marcel Benoist geht an Thomas Berger von der Universität Bern. Der Forscher wird für seine Arbeit zu internetbasierten Psychotherapien ausgezeichnet. 13.09.2021, 11.36 Uhr

Pionier bei Online-Therapien. Nun erhält Thomas Berger einen der renommiertesten Wissenschaftspreise. Daniel Rihs

Der Schweizer Wissenschaftspreis Marcel Benoist gilt unter Forscherinnen und Forschern als «Schweizer Nobelpreis» und ist mit 250'000 Franken dotiert. Dieses Jahr erhält die Auszeichnung Thomas Berger. Der Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Bern ist ein Pionier in der Entwicklung von Therapien zur Prävention und Behandlung von psychischen Problemen und Störungen mittels digitaler Hilfsmittel wie Apps und Webseiten, wie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) in einer Mitteilung vom Montag schreibt.